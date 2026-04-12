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Ligue 1

OL : la parade sensationnelle de Dominik Greif face à Lorient

Par Josué Cassé
1 min.
Dominik Greif, avec l'OL @Maxppp
Lyon 2-0 Lorient

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’OL accueille le FC Lorient. Un match important pour les hommes de Paulo Fonseca, qui se doivent de gagner pour rester dans la course à l’Europe. Oui mais voilà, après 45 minutes, les Lyonnais se montrent pour l’heure très décevants.

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Le sauveur de l'@OL 🥵

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Pire encore, les Gones ont frôlé la correctionnelle juste avant la pause et peuvent remercier Dominik Greif, auteur d’une parade exceptionnelle face à Bamba Dieng. Alors que l’attaquant lorientais n’avait plus qu’à conclure du pied droit, le Slovaque a finalement réalisé un arrêt réflexe à bout portant…

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