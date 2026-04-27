Le PSG a déjà commandé 3 shows exceptionnels au Parc des Princes

À la veille du choc très attendu entre le PSG et le Bayern, les discussions s’intensifient en coulisses autour des dispositifs événementiels de fin de saison. Selon nos informations, des échanges avancés sont en cours avec un prestataire technique bien connu et apprécié du club parisien, afin d’anticiper plusieurs soirées clés au Parc des Princes. Les demandes formulées ont récemment évolué, avec une première échéance fixée au 6 mai pour une éventuelle retransmission de la demi-finale retour dans une version allégée, sans grand show. Un second rendez-vous, le 16 mai, viserait une configuration plus ambitieuse incluant effets spéciaux, lumière et préshow pour célébrer la fin de saison - et peut-être le titre de champion. Ces scénarios restent toutefois conditionnés aux résultats sportifs à venir, notamment à l’issue de la demi-finale européenne.

La suite après cette publicité

Dans cette logique, un dispositif plus complet est déjà envisagé pour la fin du mois de mai en cas de qualification, dans la continuité des installations déployées l’an dernier aux alentours de la finale contre l’Inter Milan, qui avaient marqué les esprits par leur ampleur et leur maîtrise technique. Plusieurs ajustements sont à l’étude, notamment sur la scénographie et les structures LED, avec des adaptations prévues pour optimiser visibilité et sécurité. Rien n’est encore définitivement acté à ce stade, mais cette phase d’anticipation est classique dans le monde du sport et de l’événementiel, où l’organisation de tels rendez-vous nécessite d’importants délais logistiques. En interne, tout reste donc suspendu à la performance du PSG sur le terrain, qui dictera l’ampleur des célébrations à venir.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.