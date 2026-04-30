Le FC Barcelone se prépare à des grosses ventes inévitables !

C’est un sujet déjà abordé à de nombreuses reprises dans nos colonnes depuis des semaines déjà : le FC Barcelone veut frapper fort cet été. Deco et ses hommes ont ainsi l’intention de renforcer l’équipe, dominatrice sur la scène nationale mais encore en difficulté en Europe. Julian Alvarez (Atlético de Madrid) est ainsi l’objectif numéro 1 des Blaugranas pour le secteur offensif, et l’objectif de la direction est aussi d’enrôler un deuxième joueur offensif. Pour le secteur défensif, Alessandro Bastoni (Inter) est l’option privilégiée par la direction.

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Mais la situation financière barcelonaise reste encore complexe. Certes, le club va un peu mieux, et va notamment réaliser un chiffre d’affaires de 975 millions d’euros selon les prévisions ; le deuxième plus gros de la planète derrière le Real Madrid. Mais les problèmes avec le fair-play financier de la Liga sont toujours d’actualité, le club n’ayant toujours pas réussi à revenir à cette fameuse règle du 1:1, qui lui permettrait de dépenser chaque euro qui entre dans les caisses pour recruter.

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Le Barça dos au mur

Dès lors, la direction est consciente qu’une ou plusieurs ventes seront plus que bienvenues. En plus de Marc Casado, dont le départ semble acté - reste à savoir où - la presse catalane expliquait plus tôt cette semaine qu’Alejandro Baldé, Jules Koundé et Ronald Araujo pourraient partir contre des chèques de 50 millions d’euros. Le journal Sport fait un nouveau point et explique que le Barça va bel et bien avoir besoin d’une grosse vente, au minimum. Le journal explique que Manchester United fonce désormais sur Alejandro Baldé, qui pourrait servir à remplir les caisses.

Quant à Koundé, et ce même si le joueur est à l’aise en Catalogne, l’option d’un départ prend de plus en plus d’ampleur en interne. Mais surtout, le quotidien évoque désormais deux autres possibles ventes. D’abord, celle de Fermin Lopez, pour qui une très grosse offre serait arrivée. Le Barça pourrait être contraint de s’en séparer, même si le milieu de terrain a déjà refusé des approches lors des derniers mercatos. Puis, le nom de Raphinha est aussi mentionné, lui qui est convoité en Arabie saoudite et en Premier League. Si le départ du Brésilien semblait impossible il y a encore quelques mois, la possibilité est désormais sur la table, et une réunion aura lieu entre les deux parties en fin de saison. Tout dépendra aussi de la volonté du joueur. L’été va être encore plus chaud que d’habitude en Catalogne !