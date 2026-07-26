Mercato : Rafael Leão est en train de rendre complètement fou l’AC Milan

L’avenir de Rafael Leão est devenu l’un des dossiers les plus épineux de l’été à l’AC Milan. Après une Coupe du Monde 2026 décevante, aussi bien sur le plan collectif avec le Portugal que sur le plan individuel, l’ailier de 27 ans continue d’alimenter les interrogations autour de son futur. Longtemps convaincu de vouloir tourner la page milanaise, le Portugais multiplie désormais les signaux contradictoires, au point de plonger les Rossoneri dans une situation particulièrement inconfortable. Avant même l’ouverture du mercato, Leão avait pourtant clairement laissé entendre que son histoire avec Milan touchait à sa fin.

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Convoqué avec le Portugal pour la Coupe du Monde, il expliquait : « je pense que, personnellement, j’ai déjà donné tout ce que j’avais à Milan. C’est un club qui m’a beaucoup aidé à grandir, qui m’a soutenu dans les moments difficiles, et heureusement, j’ai aussi réussi à inscrire mon nom dans l’histoire. Tout le monde a des rêves et ambitionne d’avoir un nouveau défi dans un nouveau championnat. Et si cela se produit, je serai très heureux et également accompli car j’ai fait mon travail à Milan. » Dans la foulée, l’ancien Lillois avait également reconnu suivre avec attention la Premier League : « oui, je regarde souvent la Premier League. J’aime Manchester United, surtout à cause de Cristiano Ronaldo qui est mon idole, mais Arsenal est aussi une équipe que je suis à la télévision. »

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Leão n’est pas tellement courtisé

Mais le scénario imaginé par Leão ne s’est jamais réellement concrétisé. Malgré son statut et son expérience, les propositions se sont faites particulièrement rares. Sa Coupe du Monde, où il n’a été titularisé qu’une seule fois pour un bilan d’un but et une passe décisive en 5 rencontres, n’a pas fait grimper sa cote. L’AC Milan espérait récupérer entre 60 et 70 millions d’euros, mais le marché est resté très calme. Seul Fenerbahçe est véritablement passé à l’offensive avec une offre salariale particulièrement attractive : huit millions d’euros par saison, auxquels s’ajouteraient différentes primes, tandis que le club turc serait prêt à proposer environ 50 millions d’euros pour son transfert.

Comme si ce dossier n’était pas déjà suffisamment compliqué, Leão a encore alimenté les débats ces derniers jours en apparaissant… au Brésil. En vacances, le Portugais a choisi de s’entraîner avec les Corinthians afin de conserver le rythme avant son retour prévu à Milan le 29 juillet. Le club pauliste a même immortalisé sa visite en lui offrant un maillot floqué de son nom avec le numéro 17, largement mis en avant sur les réseaux sociaux. Une initiative qui a surpris, voire agacé une partie des tifosi, alors que le joueur n’a toujours pas retrouvé officiellement le groupe milanais et que son avenir reste totalement flou.

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Des sorties médiatiques incompréhensives

Face à cette situation, le nouvel entraîneur des Rossoneri, Rúben Amorim, préfère temporiser. Interrogé sur le cas Leão, le technicien portugais s’est montré prudent : « ma décision sur Rafa Leão ? Je ne parlerai pas de joueurs individuels, je suis très heureux de l’équipe. Je suis heureux que Cardinale veuille montrer son soutien. Je devrais étudier l’équipe et des profils dont j’ai besoin, puis nous évaluerons les joueurs. » Une manière d’éviter d’alimenter davantage un feuilleton déjà très sensible au sein du club lombard. Mais c’est surtout la dernière prise de parole de Rafael Leão qui a complètement brouillé les cartes.

Alors qu’il semblait avoir acté son départ depuis plusieurs semaines, l’international portugais a soudainement ouvert la porte à une poursuite de l’aventure en Lombardie : « j’ai déjà évoqué avec le club la possibilité de tenter une nouvelle aventure, mais je ne sais pas si cela se concrétisera. Je dois me présenter au stage d’entraînement le 29 juillet et, tant que j’y serai, je donnerai le meilleur de moi-même, par respect pour le maillot qui m’a tout apporté. Milan m’a énormément aidé à tous les niveaux, mais dans la vie, on a aussi des ambitions pour d’autres choses, et si cela se présente, j’étudierai les différentes options, mais je resterai un joueur de Milan ». En clair, Leão veut partir… sans être certain de partir. De son côté, l’AC Milan souhaite désormais clarifier rapidement une situation devenue pesante, alors que le mercato avance et que les véritables prétendants se font toujours attendre.