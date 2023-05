AC Milan - Inter Milan : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les demi-finales de Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec un duel 100% italien entre l’AC Milan et l’Inter Milan. A domicile, les Rossoneri de Stefano Pioli s’organisent en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Theo Hernandez. Le double pivot est assuré par Sandro Tonali et Rade Krunic. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Brahim Diaz, Ismaël Bennacer et Alexis Saelemaekers.

De leur côté, les Nerazzurri s’articulent dans un 3-5-2 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Matteo Darmian, Francesco Acerbie et Alessandro Bastoni composent la défense alors que les rôles de pistons sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Hakan Çalhanoglu est positionné en sentinelle auprès de Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan. Enfin, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Les compositions

AC Milan : Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Tonali, Krunic - Brahim, Bennacer, Saelemaekers - Giroud

Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Martinez

