PSG : Lucas Chevalier juge son nouveau rôle

Il est certain que le match de Lucas Chevalier ce soir face à l’Atalanta tranche avec celui vécu par Geronimo Rulli hier soir avec l’OM face au Real Madrid. Quasiment aucun arrêt à effectuer, et plus de ballons à jouer au pied qu’à capter dans les mains. « A partir du 3-0, l’Atalanta a lâché, c’est devenu trop compliqué pour eux. En première, il y a eu du boulot à faire. Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre c’est que ça va ! », a-t-il d’abord déclaré, avant de comparer avec ce qu’il vivait du côté du LOSC.

La suite après cette publicité

« C’est très différent de ce que j’ai vécu. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains. Surtout dans les pieds. C’est ce que me demande le coach. Si je dois faire une analyse, c’est sur les sorties de balle, il y a toujours des choses à améliorer. Je dois aider l’équipe quand on a le ballon. Il faudra être là au moment de faire les arrêts, ça va forcément arriver à un moment donné. C’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très vite », a-t-il expliqué au micro de Canal+.