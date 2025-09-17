Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

PSG : Lucas Chevalier juge son nouveau rôle

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lucas Chevalier lors de la Supercoupe @Maxppp
PSG 4-0 Atalanta

Il est certain que le match de Lucas Chevalier ce soir face à l’Atalanta tranche avec celui vécu par Geronimo Rulli hier soir avec l’OM face au Real Madrid. Quasiment aucun arrêt à effectuer, et plus de ballons à jouer au pied qu’à capter dans les mains. « A partir du 3-0, l’Atalanta a lâché, c’est devenu trop compliqué pour eux. En première, il y a eu du boulot à faire. Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre c’est que ça va ! », a-t-il d’abord déclaré, avant de comparer avec ce qu’il vivait du côté du LOSC.

La suite après cette publicité

« C’est très différent de ce que j’ai vécu. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains. Surtout dans les pieds. C’est ce que me demande le coach. Si je dois faire une analyse, c’est sur les sorties de balle, il y a toujours des choses à améliorer. Je dois aider l’équipe quand on a le ballon. Il faudra être là au moment de faire les arrêts, ça va forcément arriver à un moment donné. C’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très vite », a-t-il expliqué au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier