Rayan Cherki rend fou toute l’Europe, Lamine Yamal est mis sous pression en Espagne

Cherki fait encore parler son talent

Après le large succès de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (0-3), permettant aux Citizens de maintenir la pression sur Arsenal, un nom ressort, c’est celui de Rayan Cherki. L’international français est le maître à jouer de Pep Guardiola et il a encore fait parler son talent hier en délivrant deux passes décisives. Cherki est même le premier joueur à délivrer plus de 10 offrandes sur sa première saison de Premier League depuis un certain Dimitri Payet. La presse anglaise est toujours aussi fan de Rayan Cherki. « Quand City a besoin d’inspiration, Cherki est là », écrit le Manchester Evening News qui est épaté par la créativité du Français. Même son de cloche au Portugal où la performance du Français a choqué : « Celui qui a Cherki doit vraiment y croire », nous écrit le journal A Bola. Autrement dit, avec son métronome, Pep Guardiola peut renverser Arsenal.

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Lamine Yamal attendu en sauveur

Lamine Yamal apparaît comme l’espoir de toute une ville. Après la défaite 2-0 en quart de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, le Barça doit aller réaliser un petit exploit pour atteindre le prochain tour et Lamine Yamal doit guider cette remontada. Le génie espagnol est dans une forme étincelante, il avait d’ailleurs été très inspiré au match aller mais sans être décisif. Pour Mundo Deportivo, avec ce Lamine, la remontada est possible. Il faudra déjà être beaucoup plus solide défensivement, en témoigne le carton rouge reçu par Pau Cubarsi à l’aller qui a mis un gros coup aux espoirs barcelonais. Solide défensivement, un Lamine Yamal décisif, voilà ce qu’espère le Barça pour ce déplacement à Madrid contre une équipe qu’il connaît par cœur puisque ce sera déjà le sixième duel cette saison.

Un chantier se profile à l’OM

À l’Olympique de Marseille, la saison n’est pas terminée, mais La Provence se penche déjà sur le chantier qui attend le futur directeur sportif marseillais. Comme lors de chaque mercato, un grand ménage sera opéré et encore plus cet été après les ratés de l’an dernier. Certains joueurs devraient rester, mais à l’OM, tout le monde est en mesure de quitter le club si une offre satisfaisante arrive. Parmi les joueurs qui pourraient s’en aller, on retrouve Kondogbia, Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Pavard ou encore Bilal Nadir. La liste est longue et on devrait avoir des surprises.