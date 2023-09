OM : les secrets de l’adaptation réussie de Renan Lodi

La suite après cette publicité

Depuis de nombreuses années, l’Olympique de Marseille se cherche un latéral gauche efficace et surtout régulier. L’année dernière, il avait Nuno Tavares, prêté par Arsenal, qui avait été plutôt décisif au début de l’année avant de se montrer décevant à cause de son irrégularité. Mais, cet été, les Phocéens sont allés chercher Renan Lodi.

L’Atlético de Madrid a rapidement été d’accord pour prêter l’international brésilien après l’avoir prêté à Nottingham Forest la saison passée. Arrivé avec une légère gêne, le joueur de 25 ans avait manqué quelques rencontres de préparation, on l’avait juste un peu vu contre le Bayer Leverkusen (27 minutes), dernière confrontation avant le début des hostilités.

Sa famille et ses amis se sentent bien à Marseille

Mais, depuis, il a joué 360 minutes en quatre matches de Ligue 1 et 210 minutes des deux rencontres de Ligue des Champions. Il s’est trouvé bien défensivement et a eu un apport plus que certain offensivement avec une qualité de centre au-dessus de la moyenne. Il est d’ailleurs déjà très apprécié des fans qu’il a donc su se mettre dans la poche.

« C’est étrange que tout le monde me parle de ça, comment marche l’adaptation ici. Je suis très heureux ici. Ma famille se sent bien, mes amis sont très bien ici, j’en ai ramené quelques-uns ici. Nous sommes très heureux. On a des supporters magnifiques. Le staff est vraiment là pour parler avec nous. C’est facile de donner son meilleur football. Même si à l’Atlético ce n’était pas le niveau que j’avais. Si on ne joue pas toujours, ça peut ne pas aider. Je reviens, ici, pour retrouver mon niveau et je peux montrer ma valeur, ce que je vaux vraiment et ce que je veux dans ce club », a-t-il commenté en conférence de presse ce vendredi. Une adaptation plus que réussie !