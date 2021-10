Qualif. CDM 2022 : la Bosnie-Herzégovine deuxième derrière la France, la Bulgarie craque en Lituanie

Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent dans la zone Europe. Si de nombreux groupes ont joué hier, le groupe D où évolue la France rentre en lice ce samedi. Ainsi, la Bosnie-Herzégovine (4e, 3 points) affrontait le Kazakhstan (5e, 3 points) avec la volonté de se relancer avant le match entre la Finlande (3e, 5 points) et l'Ukraine (2e, 5 points). Les coéquipiers d'Edin Dzeko ont finalement obtenu un joli succès 2-0.

Le buteur d'Eupen, Smail Prevljak s'est offert un doublé (25e et 66e) et permet ainsi à la Bosnie-Herzégovine de passer à la deuxième place à six points de la France. L'Ukraine et la Finlande qui s'affrontent à 18h devront donc prendre des points. Dans le même temps, un match avait lieu dans le groupe C. La Bulgarie défiait la Lituanie à Vilnius. Iliev manquait un penalty (14e) et les locaux marquaient dans la foulée (18e). Si Despodov trouvait la faille en seconde période pour égaliser (64e), un doublé de Cernych (82e et 84e) a permis à la Lituanie de s'imposer 3-1. La Bulgarie marque le pas et laisse échapper ses dernières chances de qualification. La Lituanie marque ses premiers points.

Le classement des groupes de qualifications