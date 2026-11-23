L’Espagne U17 a signé une véritable démonstration en écrasant les Fidji (15-0), ce lundi, lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Les jeunes Espagnols ont rapidement pris le contrôle de la rencontre avec quatre buts inscrits dans les vingt premières minutes. À la pause, la Roja menait déjà 9-0 face à une sélection fidjienne dépassée par la maîtrise technique et les vagues offensives adverses.

La suite après cette publicité

Sur le plan individuel, Rafa Cruz s’est particulièrement illustré avec un quintuplé (5e, 10e, 21e, 57e et 65e), tandis que Roberto Tomás a inscrit trois buts et Guillermo Trujillano s’est également offert un triplé. Marco Company, Jorge Domínguez Lituba et Yeremaiah Ramos ont complété le festival offensif. Avec ce large succès, l’Espagne confirme ses ambitions dans la compétition, tandis que les Fidji devront rapidement se relever avant leur dernier match de groupe contre la Chine. Pour rappel, la France s’est inclinée face à l’Arabie saoudite ce lundi dans le même tournoi (1-0).