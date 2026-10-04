Ligue des Nations : le Portugal renverse la Norvège et file en 1/4 de finale, l’Allemagne encore frustrée par la Grèce

La Ligue des Nations poursuivait ses droits ce dimanche avec la 4e journée. Le Portugal recevait la Norvège après sa victoire (2-1) de dimanche dernier. Premiers de ce groupe 4, les hommes de Jorge Jesus avaient la possibilité d’assurer leur qualification en quart de finale en cas de victoire. Et comme à Oslo dimanche dernier, les deux équipes nous proposaient un joli spectacle. Dans un début de match assez équilibré avec quelques initiatives portugaises, c’est bien la Norvège qui se procurait la première grosse occasion, mais Diogo Costa s’imposait devant Antonio Nusa (26e). Les Lions allaient même trouver la faille. Sur un coup franc lointain, Martin Ødegaard trouvait Kristoffer Ajer devant la surface côté droit. Sa volée sublime se logeait sur la gauche du but (1-0, 36e). Les Portugais n’allaient pas tarder à répondre puisque sur une touche jouée côté gauche par Nuno Mendes, João Cancelo surgissait à l’entrée de la surface et envoyait une demi-volée dans la lucarne droite d’Egil Selvik (1-1, 38e).

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Après un premier acte assez animé, le rythme retombait un peu, mais Erling Haaland passait proche de marquer sur un bon service de Patrick Berg. Il croisait trop sur la droite (61e). Le joueur de Manchester City quittait ensuite le terrain en boitant (67e). Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Vitinha ouvrait le jeu vers la droite de la surface. João Félix surgissait pour remettre en retrait devant le but où Gonçalo Ramos allait conclure (2-1, 79e). Les Portugais allaient finir à 10 suite à l’expulsion de Francisco Conceição sur une action où il aurait pu obtenir un penalty (86e). Renversants, les Portugais s’imposent 2-1 et se qualifient en quart de finale. L’autre match du groupe voyait le Pays de Galles et le Danemark s’affronter. Les Danois ont longuement dominé leur sujet avant que Dan Ward commette une faute sur Gustav Isaksen dans la surface. Le gardien qui avait multiplié les arrêts a concédé le penalty de Rasmus Hojlund (75e). Le Danemark monte à la deuxième place du groupe avec cette victoire 1-0 avec trois points d’avance sur la Norvège et le Pays de Galles.

L’Allemagne encore impuissante contre la Grèce

Une semaine après la victoire 1-0 de la Grèce contre l’Allemagne, les deux équipes se retrouvaient. Et il fallait que quelques secondes aux Grecs pour s’illustrer. Sur un centre venu de la gauche, Fotis Ioannidis surgissait au second poteau, mais sa tête était repoussée par Jonas Urbig (2e). Par la suite, l’Allemagne essayait de prendre le contrôle du ballon et Derry Scherant enroulait un tir qui était capté par Kostas Tzolakis (23e). Le portier grec repoussait ensuite une magnifique frappe de Tom Bischof (25e). Côté gauche, Derry Scherant faisait la différence et voyait Jonathan Burkardt crucifier le gardien, mais son but était refusé pour hors-jeu (32e). Après la pause, l’Allemagne continuait de pousser, mais n’arrivait toujours pas à marquer. Les Grecs obtenaient même les meilleures initiatives en seconde période. Finalement, on se quittait sur un match nul 0-0. Conséquences, la Grèce vire en tête avec 8 points comme les Pays-Bas tandis que l’Allemagne pointe à trois longueurs.

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De son côté, les Pays-Bas affrontaient la Serbie, bonne dernière de la poule. Face aux Aigles Blancs, les Oranjes imposaient leur rythme et faisaient reculer leur adversaire. Cela allait finalement payer sur un coup franc de Teun Koopmeiners. Devant la surface côté droit à 25 mètres des cages, le joueur de la Juventus ne se faisait pas prier pour marquer (1-0, 31e). Un avantage de courte durée puisque sur un centre de Dušan Tadić, Mihajlo Cvetković allait égaliser de la tête (1-1, 35e). Sur coup franc, Teun Koopmeiners était proche du doublé en seconde période (49e). Finalement, sur un débordement de Denzel Dumfries qui centrait au second poteau, Tijjani Reijnders remisait devant le but pour Joshua Zirkzee qui remettait les Pays-Bas en tête (2-1, 71e). Terminant à 10 après la blessure de Micky van de Ven (89e), les Pays-Bas ont terminé à dix, mais se sont imposés 2-1. Enfin en Ligue B, l’Irlande recevait Israël une semaine après sa victoire 3-0. Le héros local, Troy Parrott, a lancé la soirée sur penalty (1-0, 39e). Fautif sur le penalty, Dor Peretz profitait d’une déviation involontaire de Liam Scales pour égaliser après la pause (1-1, 47e). Avec ce match nul 1-1, l’Irlande se retrouve troisième à égalité avec le Kosovo (2e) et à trois points de l’Autriche. Israël ferme la marche.

Les matchs de la soirée :

Ligue A

Portugal 2-1 Norvège : João Cancelo (38e) et Gonçalo Ramos (79e) / Kristoffer Ajer (36e)

2-1 Norvège : João Cancelo (38e) et Gonçalo Ramos (79e) / Kristoffer Ajer (36e) Pays de Galles 0-1 Danemark : Rasmus Hojlund (75e s.p.)

: Rasmus Hojlund (75e s.p.) Grèce 0-0 Allemagne

Pays-Bas 2-1 Serbie : Teun Koopmeiners (31e) et Joshua Zirkzee (71e) / Mihajlo Cvetković (35e)

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Ligue B