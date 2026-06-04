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Didier Deschamps sait ce qu’il a changé entre 2012 et 2026

Par Maxime Barbaud
1 min.
Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne @Maxppp

Didier Deschamps aborde sa 7e et dernière compétition internationale à l’occasion de cette Coupe du Monde. Le sélectionneur espère soigner sa sortie avec les Bleus, qui font partie des grands favoris au même titre que l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine. Avec Kicker, il est revenu sur ses années à la tête de l’équipe de France et son évolution personnelle à travers les époques. Il le dit lui-même, entre 2012 et sa prise de fonction, et aujourd’hui, DD a été obligé de s’adapter aux époques et aux joueurs à sa disposition.

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«Je n’aborde plus les choses de la même manière qu’à l’époque. Concernant la communication avec les joueurs, j’étais davantage dans le contrôle au début, ce qui me convenait naturellement. J’étais plus réservé. Mais cette génération a besoin de davantage de proximité et de soutien. Avec mon staff, nous consacrons plus de temps aux échanges», explique-t-il avant de poursuivre. «Si je suis plus indulgent ? Je crois que je l’ai toujours été. Mais je suis certainement moins strict qu’avant».

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