OM : le bijou d’Amine Gouiri contre Leverkusen

Et si l’OM décrochait son premier succès en Ligue Europa ce jeudi ? Auteur d’une belle prestation sur le terrain de Leverkusen, le club olympien vient d’ouvrir le score à la Bay Arena, sur un bijou d’Amine Gouiri. Trouvé sur le côté gauche, l’international algérien repiquait dans l’axe. Les Marseillais partaient alors en trois contre trois dans les 25m du club allemand. Finalement, l’ancien Rennais prenait sa chance et enroulait sa frappe pour battre Mark Flekken (77e).

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Avec ce bijou, l’OM inscrit son deuxième but en C3 cette saison, après la réalisation de Keyliane Abdallah contre Besiktas lors de la première journée. Bruno Genesio et ses joueurs doivent encore tenir dix minutes pour espérer décrocher un succès précieux dans la course à la qualification en barrages.