Serie A : la Juventus accrochée par l’Hellas Vérone

Nouveau coup d’arrêt pour la Juventus. Face à l’Hellas Vérone ce dimanche, les Turinois ont loupé l’occasion de recoller à l’AC Milan au pied du podium. Bowie leur jouait un mauvais tour en première période suite à une mésentente entre Bremer et Kalulu (34e, 0-1), avant l’entrée déterminante de Vlahovic.

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Entré à la pause, l’attaquant serbe égalisait quinze minutes plus tard sur un superbe coup-franc. Avec ce match nul, la Juventus conserve son 4e rang, avec trois points d’avance sur Côme. Il reste trois journées aux Piémontais pour sécuriser leur place dans le top 4, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.