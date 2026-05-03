Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : la Juventus accrochée par l’Hellas Vérone

Par Jordan Pardon
1 min.
Dušan Vlahović @Maxppp
Juventus 1-1 Hellas

Nouveau coup d’arrêt pour la Juventus. Face à l’Hellas Vérone ce dimanche, les Turinois ont loupé l’occasion de recoller à l’AC Milan au pied du podium. Bowie leur jouait un mauvais tour en première période suite à une mésentente entre Bremer et Kalulu (34e, 0-1), avant l’entrée déterminante de Vlahovic.

La suite après cette publicité

Entré à la pause, l’attaquant serbe égalisait quinze minutes plus tard sur un superbe coup-franc. Avec ce match nul, la Juventus conserve son 4e rang, avec trois points d’avance sur Côme. Il reste trois journées aux Piémontais pour sécuriser leur place dans le top 4, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier