Portugal : Transavia rend un hommage insolite à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a raccroché les crampons avec le Portugal après 23 années passées sous le maillot de la sélection nationale. Une annonce qui a inspiré un hommage original à la compagnie aérienne Transavia. Cette dernière a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir décidé de retirer le siège 7C de ses vols à destination de Funchal, sur l’île de Madère, où est né l’attaquant portugais. Un clin d’œil au célèbre numéro 7 de CR7, dont les deux caractères ont simplement été inversés pour former le numéro du siège. « CR7 raccroche les crampons, les sièges 7C sont également retirés de nos vols pour Funchal », a écrit la compagnie, accompagnant son message d’une photographie montrant le maillot du Portugais installé à la place concernée.

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Cette initiative intervient quelques jours après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, qui met un terme à une aventure commencée en 2003 avec le Portugal. En 234 sélections, l’ancien attaquant du Real Madrid a inscrit 146 buts, des statistiques qui font de lui le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire des sélections masculines. Au fil de sa carrière, Ronaldo est devenu l’un des visages les plus emblématiques du football portugais, tout en conservant un lien particulier avec Madère, son île natale. Avec cet hommage symbolique sur ses liaisons vers Funchal, Transavia a donc choisi de saluer à sa manière la fin de son parcours international.