Le FC Barcelone fixe un prix étonnant au PSG pour Ferran Torres

Le dossier Ferran Torres prend de l’ampleur ces dernières heures du côté du Paris Saint-Germain. L’attaquant espagnol était en discussions avancées avec le club francilien où Luis Enrique en a fait l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan et celui attendu de Randal Kolo Muani vers la Juventus. Et ce samedi matin, on apprenait que les Champions d’Europe s’étaient mis d’accord avec l’international espagnol pour une arrivée cet été.

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Si le Barça ne s’opposera pas à son départ, les dirigeants catalans comptent bien défendre leurs intérêts dans les négociations, informe Sport. En Catalogne, on estime que Ferran Torres conserve une importante valeur marchande malgré un temps de jeu parfois limité. À un an de la fin de son contrat, le Barça ne souhaite pas prendre le risque de le voir partir libre dans douze mois. Les premières discussions autour d’une prolongation sont restées timides et, si le joueur choisit bien le PSG, les Blaugranas ouvriront la porte à condition que toutes les parties y trouvent leur compte.

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Le PSG est prêt à mettre 45 M€

Le principal point de blocage concerne désormais le montant du transfert. Le FC Barcelone réclame 50 millions d’euros pour céder son international espagnol et ne compte pas revoir ses exigences à la baisse. De son côté, le PSG serait prêt à proposer environ 45 millions d’euros, bonus compris, et devra donc encore faire un effort pour convaincre les dirigeants catalans de le céder, bien que le Barça aura besoin de vendre pour poursuivre son mercato, après l’arrivée d’Anthony Gordon et de Karim Adeyemi.

Avant toute avancée entre les deux clubs, Ferran Torres devra d’abord informer officiellement le Barça de son souhait de partir. Une vente qui offrirait une bouffée d’air financière aux Catalans, lesquels espèrent ensuite accélérer sur plusieurs dossiers, notamment celui de Julián Álvarez, considéré comme la priorité pour renforcer l’attaque, tout en restant attentifs à une éventuelle opportunité pour recruter un second attaquant puisque le Barça a également perdu Robert Lewandowski et Ansu Fati cet été. Asslani (Hoffenheim) et Vlahovic seraient toujours pistés.