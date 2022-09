Juventus : Massimiliano Allegri s'amuse des rumeurs sur son départ

La Juventus Turin connait un début de saison compliqué. Une situation qui oblige indubitablement l'opinion publique à se questionner sur l'avenir de Massimiliano Allegri à la tête de la Vieille Dame. Mais si il y a bien une personne que cela amuse, c'est l'intéressé lui-même. « Je suis content qu'on reparle du limogeage d'Allegri, ça m'avait beaucoup manqué parce que ça m'amuse.

Tout le monde fait des erreurs, moi le premier qui en fait certainement plus que les autres, mais en ce moment on a besoin de lucidité. Il est normal qu'on juge mon travail et celui du staff à la lumière des résultats, mais je suis confiant et serein » s'est amusé l'Italien en conférence de presse, à la veille du déplacement des Bianconeri sur la pelouse de Monza (dimanche, 15 heures).