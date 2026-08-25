Le Mans FC : l’avenir de Milan Robin suspendu à sa situation contractuelle

Grand artisan de la montée du Mans en Ligue 1 cette saison (28 matchs, 1 but, 3 passes décisives), Milan Robin nous confiait il y a quelques semaines son impatience à l’idée de découvrir l’élite. Le milieu de terrain de 26 ans partait évidemment dans l’idée de rester dans la Sarthe, lui dont le contrat expirera dans un an. Dans l’absolu, le club aimerait aussi le conserver, mais sous certaines conditions. Si la direction avait fait savoir au joueur qu’elle comptait sur lui dès le mois de mai pour la saison à venir, elle a revu sa copie en raison de la situation contractuelle de Robin, et du besoin de dégraisser. Conscient de la valeur de son milieu, qui figure parmi les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif avec Lucas Calodat (environ 1 M€), le promu ne souhaite pas prendre le risque de le perdre gratuitement à l’été 2027.

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Le joueur, lui, n’est pas fermé aux discussions avec le club et donne priorité au Mans. Il se sent bien en Sarthe, et considéré. Il avait d’ailleurs convenu avec l’ancien président, Thierry Gomez, d’un point pour évoquer sa situation avant le mercato de janvier. Mais depuis le changement d’actionnaire en juin, les lignes ont donc un peu bougé. Avant la rencontre face à Brest samedi (2-2), à laquelle Robin n’avait pas participé, la direction lui avait ainsi fait comprendre qu’elle ne s’opposerait pas nécessairement à un départ cet été. Plus qu’une véritable volonté de se séparer de son joueur pour des raisons sportives, il fallait surtout y voir une façon de mettre Robin face à ses intentions : le souhait de rester doit aussi se traduire par une prolongation. D’ici mardi prochain, Le Mans aimerait se séparer d’encore deux, voire trois milieux de terrains. Ils sont aujourd’hui 8 à se disputer trois places dans l’entrejeu : Adil Bourabaa, Lucas Bretelle, Alexandre Lauray, Daouda Traoré, Jean Vercruysse, Milan Robin, Edwin Quarshie et Martin Rossignol (les deux derniers sont invités à trouver une porte de sortie), tandis que le tout jeune Lenny Videira (20 ans), fils du coach et intéressant lors de la préparation, pousse derrière. Concernant Robin, buteur en préparation face à Angers, il est aujourd’hui pisté par Charlton et QPR en Championship, mais aussi par le Racing de Santander et Malaga, promus en Liga.