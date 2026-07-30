Lens : Mamadou Sangaré a quitté le stage

Selon nos informations, Mamadou Sangaré est en passe de quitter le RC Lens. Le milieu de terrain malien a quitté le stage de préparation des Sang et Or et est attendu à Londres afin de finaliser son transfert avec Brentford comme nous vous le révélions. Le club anglais est sur le point de boucler son arrivée, qui devrait être officialisée après les traditionnelles formalités.

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Du côté de Lens, on anticipe déjà ce départ. Toujours selon nos informations, les dirigeants artésiens travaillent activement sur sa succession et ont établi une short-list de plusieurs milieux au profil similaire à celui de Sangaré. Le club souhaite rapidement avancer sur ce dossier afin d’offrir une nouvelle option à son entraîneur avant la reprise de la saison.