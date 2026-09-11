Arsenal : Mikel Arteta avoue avoir fait exprès de saboter la préparation de ses joueurs…

Champion d’Angleterre en titre et finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Arsenal a signé un très bel exercice 2025/2026 et a attaqué la saison 2026/2027 de fort belle manière. Co-leader du classement de Premier League avec Manchester City après trois victoires en autant de matches, le club londonien a également bien débuté sa campagne de C1 en allant s’imposer à Naples (1-0). Sur le papier, tout va bien. Cependant, ce déplacement en Italie a été l’occasion pour Mikel Arteta de faire une drôle de confidence.

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Pour rappel, les Gunners jouaient mercredi dernier à Naples, mais ils sont arrivés au dernier moment au stade Maradona, leur vol ayant accusé un retard de trois heures. Cela n’a pas empêché les coéquipiers de William Saliba de l’emporter… car ils étaient préparés à ce genre de situation. À la veille du déplacement à Sunderland, Arteta a en effet expliqué qu’il avait utilisé la pré-saison 2026 pour travailler cet aspect sur ses joueurs, sans les prévenir. « J’adore ces défis. J’essaie de les créer pendant la pré-saison ! Ainsi, quand ils se présentent, nous savons comment les gérer et nous y sommes déjà préparés », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.

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Arteta et ses méthodes originales

« Arriver très tard au stade, changer la routine pour que les joueurs doivent faire autre chose. Quand ça arrive, et ça peut arriver : le vol peut être annulé, ou le train être en retard, ou quand il y a beaucoup de circulation. Je ne veux pas que les joueurs et le staff paniquent. Quand cela arrive, il faut s’y adapter. Nous savons que nous allons passer deux ou trois heures dans l’avion : pouvons-nous en profiter ? Jouer ensemble, passer du temps ensemble, dormir. Mais il ne faut pas se plaindre ni s’en servir comme excuse, car cela n’aide en rien. » Et voici comment il s’y est pris pour « former » ses ouailles à ce type de désagrément. « Retarder les repas, retarder les déplacements, emprunter un itinéraire différent. Nous avons fait beaucoup de choses. Rendre le vestiaire plus chaud, plus difficile, plus exigeant, avec moins de tables de massage. Ce genre de choses, car nous allons devoir nous adapter à différents contextes. Et nous essaierons d’anticiper cela et de nous adapter à des conditions difficiles. Je pense que c’est important qu’il n’y ait ni élément de surprise ni de stress le jour du match. » Ce n’est pas la première fois qu’Arteta sollicite ses joueurs de manière originale.

L’an dernier, il avait chargé un membre de son staff d’engager un pickpocket pour voler ses propres joueurs pendant un dîner dans le but de préparer ses hommes à un match contre une équipe qui tentait toutes les tactiques possibles pour prendre l’avantage. Enfin, le documentaire All or Nothing avait également dévoilé d’autres méthodes originales de l’Espagnol. Ainsi, avant un choc contre Liverpool, Arteta avait mis le célèbre hymne des Reds « You’ll Never Walk Alone » à fond dans les haut-parleurs pendant l’entraînement, afin que ses joueurs puissent s’habituer à l’ambiance du stade. Enfin, lors d’un discours d’avant-match, l’ancien joueur du PSG avait aussi utilisé une ampoule afin que ses joueurs brillent et se transmettent mutuellement énergie et lumière.