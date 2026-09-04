La presse française a fait son choix pour le Ballon d’Or, le plan du Barça pour Hamza Abdelkarim

« Et Kvara Ballon d’Or ! »

Luis Enrique l’a dit hier en conférence de presse avant le match face à Monaco, il veut voir un Parisien sacré Ballon d’Or le 26 octobre prochain. Et pour Le Parisien qui titre « Kvara, mission Ballon d’Or » c’est clair, c’est le Géorgien qui doit être récompensé et succéder à son coéquipier Ousmane Dembélé. Et le quotidien n’est pas le seul à le penser puisque récemment, Unai Emery, Toni Kroos, Samir Nasri, Michel Platini ou encore Luis Fernandez ont récemment pris position en sa faveur. Le Géorgien coche beaucoup de cases après sa saison exceptionnelle, mais la concurrence reste énorme, notamment avec Dembélé, Mbappé et plusieurs stars de la sélection espagnole.

La suite après cette publicité

Mission revalorisation

Sport, révèle un plan assez fou du Barça pour protéger Hamza Abdelkarim. Auteur de quatre buts en présaison, le jeune attaquant égyptien de 18 ans semblait promis à beaucoup de temps de jeu, mais il n’a finalement disputé que quatre minutes lors des trois premières journées de Liga. Si ce choix soulève une question, il serait finalement totalement volontaire. En effet, Hansi Flick et Deco auraient décidé de ne pas trop exposer leur pépite tant que le mercato était encore ouvert, par peur de voir un club profiter de sa clause libératoire de 15 millions d’euros jugée beaucoup trop faible. Maintenant que le marché est fermé, Barcelone travaille sur un nouveau contrat et veut surtout faire grimper sa clause jusqu’à 150 millions d’euros. Une fois son avenir sécurisé, Abdelkarim devrait progressivement obtenir davantage de minutes avec l’équipe première.

L’étonnant plan de Liverpool

Ce vendredi en marge du déplacement de Liverpool sur la pelouse d’Ipswich, le Daily Mail, se penche sur un problème d’Andoni Iraola : le poste de latéral droit. Depuis la saison dernière, pas moins de sept joueurs ont été testés à cette position, sans véritable solution durable. Selon le quotidien anglais, Dominik Szoboszlai pourrait finalement être la meilleure réponse, alors que Jeremie Frimpong peine encore à convaincre. Jamie Carragher estime même que le Hongrois devrait s’installer définitivement à ce poste. Son volume de jeu, sa qualité de passe et sa capacité à se projeter pourraient lui permettre d’occuper un rôle proche de celui de Trent Alexander-Arnold. Surtout, déplacer Szoboszlai permettrait à Iraola de rééquilibrer son milieu et de libérer davantage Florian Wirtz. Une solution radicale, mais qui pose aussi un dilemme puisque le Hongrois reste aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de Liverpool.