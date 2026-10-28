Sénégal : Ismaïl Jakobs prend sa retraite internationale à 27 ans

Ancien joueur de l’AS Monaco, Ismaïl Jakobs porte les couleurs de Galatasaray depuis l’été 2024. En Turquie, l’ancien de Cologne est incontournable puisqu’il affiche 12 apparitions au compteur et enchaîne les minutes, dominant la concurrence incarnée par Eren Elmalı. International sénégalais, il est toutefois en concurrence avec El Hadji Malick Diouf à ce poste. Appelé pour la première fois en 2022 avec les Lions de la Téranga, il a disputé les deux dernières Coupes du Monde, mais aussi les Coupes d’Afrique des Nations 2023 et 2025. Avec 33 sélections et un rôle plutôt important, il aurait pu continuer, mais il a décidé d’arrêter prématurément la sélection.

La suite après cette publicité

«Je suis arrivé en sélection nationale en tant que jeune garçon, et je la quitte en tant qu’homme. Avec des souvenirs inoubliables, des amitiés pour la vie et une gratitude qui restera à jamais gravée en moi. Même si j’ai grandi en Allemagne, le Sénégal m’a accueilli à bras ouverts et avec énormément d’amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m’a très vite donné le sentiment d’être chez moi. Grâce au Sénégal, j’ai pu réaliser mes rêves d’enfant et vivre des moments que je garderai à jamais dans mon cœur. En tant que fils d’un père sénégalais, c’était quelque chose de très spécial pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père (…) Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Je souhaite me concentrer sur ma carrière en club et consacrer davantage de temps précieux à moi-même et à ma famille. Car le temps est précieux, et certains moments ne reviennent jamais. Mon aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, mais mon lien avec ce pays ne s’éteindra jamais», a-t-il déclaré.