Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre se sort d’un sacré bourbier contre le Mexique et se qualifie dans un match fou !

Après la victoire 2-1 de la Norvège contre le Brésil qui a permis aux coéquipiers d’Erling Haaland de se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, le duel entre le Mexique et l’Angleterre promettait. Le vainqueur avait l’occasion de rejoindre les Lions au prochain tour. Un match reporté à 3h du matin suite à une pluie importante et des orages aux abords de l’Estadio Azteca de Mexico. Pour ce match, la Verde alignait son équipe type avec Raúl Jiménez en pointe avec Roberto Alvarado, Gilberto Mora et Julián Quiñones. De leur côté, les Anglais changeaient les ailes avec Bukayo Saka et Anthony Gordon tandis que Jarell Quansah était placé dans un rôle surprenant de latéral droit.

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Et dans une ambiance folle de l’Estadio Azteca on sentait rapidement que les Mexicains étaient impliqués avec de grosses courses et un duel physique intéressant entre les deux équipes. Cela nous offrait un vrai bras de fer et la Verde s’illustrait la première. Sur un cente côté droit de Roberto Alvarado, Raul Jiménez surgissait au premier poteau et sa tête plongeante se dirigeait vers la droite du but. Solide sur sa ligne, Jordan Pickford repoussait et sauvait les Anglais (15e). Au retour de la pause fraîcheur, Anthony Gordon tentait de répondre, mais Raul Rangel se couchait sur son tir (26e). Subissant le jeu mexicain, l’Angleterre allait toutefois surprendre son monde en contre. Sur la droite, Bukayo Saka centrait devant le but et Jude Bellingham allait conclure de la tête au second poteau (1-0, 37e).

L’Angleterre souffre mais se qualifie !

Le milieu anglais allait tout simplement assommer le Mexique puisque dans la foulée sur une récupération haute, il combinait avec Harry Kane dont le centre venu de la droite de la surface revenait dans ses pieds à bout portant pour la même finalité (2-0, 38e). Un sacré coup sur la tête pour le Mexique qui allait toutefois revenir sur un coup franc de Roberto Alvarado mal dégagé par Ezri Konsa. Placé à l’entrée de la surface, Julián Quiñones allait conclure d’un missile sous la barre (2-1, 42e). Le Mexique était totalement relancé et Raul Jiménez passait proche d’égaliser d’une reprise (45e +1) puis d’une tête (45e +3). Jude Bellingham allait sauver la patrie anglaise devant César Montes juste derrière (45e +4). En seconde période, le match allait s’enflammer avec une frappe de Nico O’Reilly qui terminait sur le poteau droit (49e).

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Proche du troisième but, l’Angleterre allait toutefois se compliquer la tâche. Auteur d’un tacle non maîtrisé sur Jesus Gallardo, Jarell Quansah était exclu (53e). Le début d’un scénario totalement dingue. Le Mexique allait toutefois se saborder puisque Raul Rangel accrochait Anthony Gordon dans sa surface et concédait un penalty. Harry Kane le transformait sans trembler (3-1, 60e). Mais il en fallait plus pour faire craquer définitivement le Mexique et Brian Gutierrez poussait Harry Kane à la faute dans sa surface. Raul Jiménez profitait du penalty pour réduire l’écart (3-2, 69e). S’en suivait un siège du but anglais. Stationnés devant le but de Jordan Pickford, les Three Lions se contentaient de défendre leur avantage. La tension était à son paroxysme avec des centres à foison pour le Mexique, de la friction et de l’intensité. Cela manquait cependant de justesse et l’Angleterre s’impose 3-2 et se qualifie pour les quarts de finale où elle jouera contre la Norvège.