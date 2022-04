OM - Montpellier : les mots de Rémy Cabella après la défaite

De retour au Montpellier HSC après son passage en Russie, Rémy Cabella a retrouvé le maillot héraultais ce dimanche soir lors du match face à l'Olympique de Marseille (défaite 2-0, 31e journée de Ligue 1). Entré en jeu en seconde période, l'ancien Marseillais est revenu sur son retour dans notre Championnat au micro de Prime Video.

«Bien sûr, c'est un plaisir de reprendre en Ligue 1 mais le plus important, c'est le terrain et le résultat. On a joué face à une très belle équipe de Marseille, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ils ont fait ce qu'il fallait en 20 minutes, c'est dommage pour nous parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on a quelques petites occasions et si on les met au fond, ce n'est plus le même match. On apprend contre des équipes comme Marseille», a lâché le joueur de 32 ans avant d'évoquer les quelques sifflets du Vélodrome : «ce n'est pas grave, ça fait partie du foot, du jeu, et c'est ça qu'on aime.»