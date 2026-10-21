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Ligue des Champions

Le PSG confirme une rupture des ligaments croisés pour Kvaratskhelia et annonce de longues absences pour Dembélé et Marquinhos

Hier soir, les premières nouvelles n’étaient pas bonnes. Ce jeudi, le club de la capitale a confirmé la terrible nouvelle. Khvicha Kvaratskhelia souffre d’un rupture des ligaments croisés.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le Paris Saint-Germain a payé très cher son succès face au FC Barcelone (4-2). La soirée avait débuté par la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé dès la 19e minute de jeu. À l’issue du match, les premiers retours évoquaient une lésion à l’ischio-jambier gauche, L’Équipe allant jusqu’à préciser que l’international tricolore manquerait deux à trois matchs. À l’heure de jeu, double coup dur : sur un retour défensif, Marquinhos se plaignait de la cuisse, pendant que Khvicha Kvaratskhelia s’écroulait en se tordant de douleur au niveau du genou droit.

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Concernant le défenseur brésilien, les craintes n’étaient pas très élevées. Elles l’étaient beaucoup plus, en revanche, pour le milieu offensif géorgien. Dans la nuit, L’Équipe affirmait que Paris avait de fortes suspicions de rupture des ligaments croisés pour l’ancien Napolitain. Ce matin, le club de la capitale vient de publier son point médical. Comme prévu, il n’est pas bon du tout pour Khvicha Kvaratskhelia : le Géorgien souffre bien d’une rupture des ligaments croisés. De leur côté, Ousmane Dembélé et Marquinhos vont manquer plusieurs semaines de compétition.

Vers une fin de saison pour « Kvara » ?

« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. À la suite d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé restera en soins ces prochaines semaines. À la suite d’une lésion à la cuisse droite, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines », peut-on lire dans le communiqué publié par les Rouge et Bleu.

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- Fin dans 3j
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Un véritable coup dur pour le PSG, qui va devoir gérer ses prochaines échéances sans son capitaine et deux de ses leaders offensifs, à commencer par le choc de dimanche prochain en Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais. Mais si Dembélé et Marquinhos seront de retour avant la fin de l’année, il y a fort à parier que l’on ne revoie plus Kvaratskhelia avant le terme de l’exercice, à moins d’un come-back miraculeux en mai prochain si le PSG dispute un nouveau sprint final en C1.

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