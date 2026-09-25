Le PSG place 17 joueurs en équipes de france !

Quelques mois après avoir été désigné meilleur centre de formation de France par la FFF, le Paris Saint-Germain voit la régularité de son travail être récompensée lors de cette trêve internationale de l’automne 2026. Entre le 20 septembre et le 7 octobre, pas moins de dix-sept jeunes joueurs issus du Campus PSG, évoluant des U17 aux U20, ont été convoqués par leurs sélections respectives. Une présence massive qui témoigne du savoir-faire francilien pour accompagner ses talents vers le plus haut niveau. Cette dynamique se vérifie d’ailleurs jusqu’à l’équipe première dirigée par Luis Enrique, puisque plusieurs éléments formés au club ont également été appelés pour représenter les couleurs tricolores, à l’image de Warren Zaïre-Emery avec les A de Zinedine Zidane, Senny Mayulu chez les Espoirs, ou encore Quentin Ndjantou (U20) et David Boly (U19).

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Dans les catégories de jeunes, le contingent parisien est logiquement très fourni. L’Équipe de France s’appuie largement sur le vivier de la capitale, avec la présence de Dimitri Lucea en U20, ainsi que de Lucas Batbedat et Adam Ayari du côté des U19. La génération U18 compte cinq représentants franciliens (Mamadou Meité, Noha Tiehi, Seydou Konaté, Jarell Paisley, Lorenzo Kana Biyik), tout comme les U17 qui voient Jordan Gervelain, Nicolas Gomes, Nathan Mboumba, Maoula Niakaté et Souleyman Zeghadi rejoindre les différentes sélections tricolores. Enfin, le centre de formation du PSG s’illustre également en dehors de France avec les départs de Léo Gnahoré (Côte d’Ivoire U18), Adam Mouak (Maroc U18) et Elie Karim (États-Unis U17) pour ces deux semaines de rassemblement.