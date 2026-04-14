PSG : Luis Enrique donne des nouvelles des blessés

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en venant à bout de Liverpool à Anfield (2-0). Tout n’a pas été rose non plus pour le champion d’Europe en titre qui a perdu Nuno Mendes en première période, et Désiré Doué en seconde.

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«Il n’y a rien de grave mais je ne suis pas docteur, tempère Luis Enrique sur Canal+. Avec cette intensité dans ce type de match, c’est normal d’avoir des problèmes, on verra demain ce qu’ils ont exactement», explique le coach parisien.