Issa Soumaré signe au Stade Rennais

Nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, le Stade Rennais a officialisé ce soir la signature d’Issa Soumaré en provenance du Havre. L’ailier sénégalais arrive libre de tout contrat et s’engage pour 4 saisons.

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Il débarque fort d’une belle saison en Normandie avec pas moins de 8 buts inscrits et 5 passes décisives en 34 journées de Ligue 1. «Ce qui m’a le plus attiré au Stade Rennais, c’est le projet. Celui qui me permettra de poursuivre ma progression et de jouer au plus haut niveau. C’était un choix facile», assure la nouvelle recrue.