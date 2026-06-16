Ligue 1
Issa Soumaré signe au Stade Rennais
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@Maxppp
Nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, le Stade Rennais a officialisé ce soir la signature d’Issa Soumaré en provenance du Havre. L’ailier sénégalais arrive libre de tout contrat et s’engage pour 4 saisons.
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Pause fraîcheur avec le Café Joyeux🥤#Soumaré2030 #NosHérosDuQuotidien pic.twitter.com/MCnyv3IZOB— Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 16, 2026
Il débarque fort d’une belle saison en Normandie avec pas moins de 8 buts inscrits et 5 passes décisives en 34 journées de Ligue 1. «Ce qui m’a le plus attiré au Stade Rennais, c’est le projet. Celui qui me permettra de poursuivre ma progression et de jouer au plus haut niveau. C’était un choix facile», assure la nouvelle recrue.
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