OM : Pablo Longoria ne regrette pas le départ d’Adrien Rabiot

Dans un entretien exclusif accordé à La Provence, Pablo Longoria est revenu une dernière fois sur le départ d’Adrien Rabiot, un épisode qui a marqué l’été marseillais. À la veille du déplacement à Madrid en Ligue des champions, le président de l’OM a évoqué les répercussions de cette séparation inattendue, tout en insistant sur la volonté du club de tourner la page et d’avancer avec un projet réajusté. « Quand tu es président, à l’OM, tu dois sortir de l’émotion pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Vous le voyez comme quelque chose de rocambolesque, mais je l’ai vécue d’une manière très différente : un événement se produit, on l’analyse, on prend du recul, et on décide. J’avais envisagé les différents scénarios et je savais quelles pouvaient être les conséquences de chaque choix. C’est bien de refermer cette affaire et de regarder vers l’avant », a assuré le dirigeant espagnol.

Il a ensuite ajouté : « je n’ai pas de regret, car nous avons été très clairs. Il faut dire les choses sur Adrien. La première, c’est que ça ne change pas la considération que j’ai pour lui. Je crois que le joueur nous a apporté beaucoup de choses. Mais quand tu as la conviction forte que le club doit être structuré de façon à ce que les décisions soient respectées, il n’y a pas de regret. Quand tu es fidèle à tes principes, tu peux dormir tranquille. La situation en tant que telle est regrettable, car personne ne veut arriver à ce point de non-retour, surtout quand on parle d’un joueur important sportivement et pour le groupe. Mais sur les suites données et les décisions prises, quand tu fais les choses en suivant tes convictions, il n’y a pas de regret. La vie est faite de valeurs et de convictions. » Joueur de la Juventus avant son passage à l’OM, Adrien Rabiot est retourné en Italie après cet épisode et évolue désormais sous les couleurs de l’AC Milan. L’international tricolore était d’ailleurs déjà titulaire avec sa nouvelle formation et a remporté son premier match face à Bologne ce dimanche (1-0).