PL : Manchester City cale à West Ham et laisse Arsenal prendre le large

West Ham recevait Manchester City au London Stadium pour le compte de la 30e journée de Premier League, ce samedi soir. Les Hammers occupaient la 18ᵉ place et luttaient pour leur maintien, avec seulement 28 points. Écrasés à Liverpool (5-2), les Hammers avaient ensuite gagné sur la pelouse de Fulham la semaine passée (0-1). Un petit coup de pouce pour les locaux, qui avaient gagné 4 de leurs 8 dernières rencontres de championnat. De leur côté, les Citizens, deuxièmes du championnat, restaient engagés dans la course au titre derrière Arsenal, victorieux un peu plus tôt. Tenus en échec à domicile par Nottingham Forest lors de la dernière journée (2-2), les hommes de Pep Guardiola devaient donc rebondir, et confirmer leur statut lors de ce déplacement assez périlleux à Londres. Nettement au-dessus de leurs adversaires, les hommes de Pep Guardiola ont d’ailleurs imposé leur jeu d’entrée.

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Après une demi-heure de jeu maîtrisée, ce sont bien les coéquipiers de Bernardo Silva qui ont ouvert le score. En effet, l’expérimenté portugais voulait adresser un centre dans la surface de réparation, mais sa passe s’est transformée en tir, lobant ainsi le portier des Hammers (0-1, 31e). Seulement, quelques instants plus tard, les hommes en noir ont craqué. Jarrod Bowen adressait un centre sur la tête de Konstantinos Mavropanos pour égaliser. Sans trembler, le Grec a converti l’offrande de son coéquipier en but (1-1, 35e). Après la pause, Rayan Cherki et Jérémy Doku ont fait leur apparition sur la pelouse dans l’objectif de dynamiser l’attaque des Skyblues, ce qui n’a pas vraiment perturbé leurs adversaires car rien n’a changé. Ce match nul fait soudainement douter le deuxième au classement, qui reste donc à neuf longueurs des Gunners. De leur côté, les hommes en violet sortent de la zone rouge, comptabilisant 29 points.