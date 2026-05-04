Mercato : Neymar pourrait rejoindre un club légendaire

Neymar ira-t-il à la Coupe du Monde avec le Brésil ? C’est le dossier qui passionne tout son pays. La tendance était plutôt négative pour le joueur de Santos, mais les blessures de joueurs comme Rodrygo ou Estêvão Willian pourraient redistribuer les cartes. Ce qui est sûr, c’est que cette histoire est discutée dans les hautes sphères du pays, puisque Lula s’est même positionné en faveur de la présence de l’ancien Parisien pour le rendez-vous mondialiste.

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Le dernier mot appartiendra évidemment à Carlo Ancelotti, qui a toujours laissé la porte ouverte à Ney, dont la dernière de ses 128 sélections remonte à 2023. « Neymar pourrait participer à la Coupe du Monde. S’il parvient à être à 100 % pour la Coupe du Monde, il pourra y participer. Pourquoi ne l’ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu’il n’est pas à 100 % et que j’ai besoin de joueurs à 100 %. Mais comme je l’ai dit, la liste définitive, c’est une autre histoire. Neymar doit donc continuer à s’entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique », confiait l’Italien lors de la dernière trêve internationale.

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Neymar en Argentine ?

Mais d’ici la liste définitive d’Ancelotti pour le Mondial, Neymar risque de devoir prendre une grosse décision concernant son avenir. Son contrat à Santos expire en décembre, et celui qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 6 rencontres de championnat cette saison va être convoitée. L’option de prolonger avec son club formateur existe, mais d’autres options vont s’offrir à lui. Dont une plutôt séduisante, comme l’explique Olé.

Ces derniers jours, une photo de Neymar avec le maillot de Boca Juniors a fait le tour des réseaux. Un petit stop touristique pour le joueur, présent à Buenos Aires avec Santos pour un match contre San Lorenzo, et qui a notamment retrouvé son ancien coéquipier du PSG Ander Herrera. Mais le média indique que la possibilité de voir Neymar défendre les couleurs de Boca sur le terrain est bien réelle. Le club de Buenos Aires veut bâtir un projet solide pour remporter la Libertadores et a déjà bien avancé sur le dossier Dybala. Neymar pourrait être la cerise sur le gâteau, et Boca espère que ses anciens coéquipiers comme Herrera ou Paredes pourront aider. Du côté des Bosteros, on dément toute négociation pour le moment, mais l’hypothèse de voir Neymar débarquer à la Bombonera est loin d’être farfelue…