Thiago Silva discute d’un retour dans son ancien club

Thiago Silva n’est pas éternel. Mais le Brésilien de 41 ans continue de repousser les limites sous le maillot de Fluminense. Un club où il a débuté sa carrière en 1998, lui qui a fait une année aussi au Barcelona EC entre 2000 et 2001 avant d’y revenir. Puis, le natif de Rio de Janeiro a fait ses premiers pas dans le monde professionnel au Futebol FC, puis à la Juventude. Il y a vingt ans, en 2005, il s’est envolé pour l’Europe afin d’évoluer au sein de la réserve du FC Porto. Après 14 rencontres, il a rejoint la Russie et Dynamo Moscou où il n’a joué aucun match.

Après des débuts compliqués en Europe, le défenseur est retourné à Fluminense avant de revenir et de s’imposer à l’AC Milan, puis au PSG et à Chelsea. Là-bas, le Brésilien s’est imposé à son poste et a rempli son armoire à trophées. En 2024, il est rentré de nouveau au pays où il a rejoint Fluminense pour la troisième fois de sa carrière. Mais Thiago Silva arrive à un tournant de son aventure, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain. Bientôt libre, il intéresse l’un de ses anciens clubs. La Repubblica assure que l’AC Milan veut rapatrier l’ancien de la maison. Son expérience et ses qualités sont toujours très appréciées en Lombardie. A 41 ans, le joueur pourrait donc faire un come-back inattendu en Europe.