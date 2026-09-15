Liga : le Rayo Vallecano s’offre l’Espanyol de Barcelone, Valence bat Alavés et sort de la zone rouge

Ce mardi la 6e journée de Liga nous a offert un programme plutôt savoureux. Plus tôt dans la soirée, le Rayo Vallecano a su rebondir après un début de saison assez moyen. Les Franjirrojos ont battu l’Espanyol de Barcelone (2-1). Alvaro Garcia (3e) et Adria Pedrosa (26e) ont vite donné le ton. Les Catalans ont réduit l’écart via Roberto Fernandez Jaen (54e) mais cela n’a pas suffi et Omar El Hilali a été exclu en fin de match (90e +8).

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Lanterne rouge, Valence se déplaçait de son côté sur la pelouse du Deportivo Alavés, la belle surprise du début de saison (4e). Les Murciélagos ont vite pensé marquer via Arnaut Danjuma (17e) mais le but était refusé pour hors-jeu. En fin de match, Luis Rioja a finalement trouvé le chemin des filets, bien servi par Javi Guerra (78e). Valence s’impose 1-0 et remonte au 17e rang, hors de la zone rouge.