Le Real Madrid se fait déjà massacrer après son Clasico honteux

Double humiliation pour le Real Madrid ce soir. Les hommes d’Alvaro Arbeloa ont ainsi été dominées par l’ennemi juré, le FC Barcelone, qui a en plus fêté son titre de champion devant eux. Terrible soirée pour les Merengues donc, qui ont affiché un bien triste visage, et auraient pu repartir avec une véritable correction au niveau du tableau d’affichage si Courtois n’avait pas réalisé plusieurs parades décisives.

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Il faut dire que les Madrilènes ont affiché un terrible visage. Nonchalants, attentistes, peu inspirés, mous… les qualificatifs sont nombreux. La différence d’intensité, de motivation et d’efforts entre Catalans et Merengues était terrible, avec certains joueurs qui n’ont même pas fait semblant d’essayer de laver leur image. Si Thibaut Courtois, Brahim Diaz ou Raul Asencio peuvent au moins rentrer à Madrid la tête haute, ils ont été nombreux à avoir déçu, à commencer par des joueurs majeurs comme Jude Bellingham ou Vinicius Jr, sans parler d’un Eduardo Camavinga encore catastrophique.

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Le Real Madrid prend cher

Sans surprise, les médias se lâchent. « Une équipe championne, et une autre en ruines », titre par exemple Marca dans son résumé du match. Dans un autre article intitulé « Ce n’est pas sérieux », le club se fait tailler un sacré costard, des joueurs aux dirigeants. « Le Real Madrid devrait être la NASA du foot, l’élite absolue, mais il en est à des années lumière. Sa saison, c’est une blague », peut-on y lire. « Le Real Madrid est tellement mauvais que je crois que c’est la première fois que dans un Clasico, j’ai vu le Barça avoir de la compassion », a écrit le journaliste Miguel Quintana.

« Il n’y a aucune excuse possible pour le Real Madrid. La différence entre les deux équipes se voit sur le terrain et au niveau du palmarès ces deux dernières années », indique de son côté AS. Kylian Mbappé, bien qu’absent, en prend aussi pour son grade. « Le Real n’a pas de football, tout simplement. Il n’a pas de talent. Le Real Madrid n’a pas de leaders, et en plus la star (Mbappé) ne prend pas ça au sérieux. Ce qu’il fait sur Instagram, qu’on ne me dise pas qu’il est sérieux ! J’attends une conférence de presse et des excuses aux Madridistas », s’est emporté Tomas Roncero sur la Cadena SER. Les prochains jours vont être difficiles à Madrid…