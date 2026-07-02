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Manchester City prête Mathys Detourbet à Monaco

Par Jordan Pardon
1 min.

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Mathys Detourbet rejoint l’AS Monaco. Auteur d’une très belle saison sous les couleurs de Troyes (38 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), son club formateur, l’ailier de 19 ans a rejoint Manchester City, club référence du City Group, qui l’a cédé dans la foulée à l’ASM. Detourbet va ainsi découvrir la Ligue 1 cette saison et retrouvera notamment Troyes, promu.

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«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée en prêt de l’ailier gauche Mathys Detourbet, en provenance de Manchester City (…) Il poursuivra sa progression à l’AS Monaco, dans le cadre d’un prêt d’une saison, potentiellement reconductible pour une saison supplémentaire, qui serait assortie d’une option d’achat. Mathys Detourbet retrouvera sur le Rocher plusieurs joueurs croisés en équipes de France jeunes, avec lesquels il compte 18 sélections et 5 buts, des U17 aux U20, parmi lesquels Aladji Bamba, Jules Stawiecki, Pape Cabral ou Ilane Touré», indique le communiqué de Monaco.

Pub. le - MAJ le
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