Coupe de France : Noël Le Graët répond à Jean Castex

Ce matin, le Premier ministre français Jean Castex a fait le point sur le retour progressif du football amateur. S'il s'est montré assez négatif il a notamment expliqué qu'il ne voyait pas la Coupe de France se terminer cette saison. Des propos sur lesquels le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët n'a pas tardé à réagir. Interrogé par Le Parisien, il estime que rien n'est figé pour la Coupe du monde qui peut encore se tenir : «quelle annulation ? Mais ce n'est pas cuit pour la Coupe de France ! De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu'on annonce ce matin n'a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Cela change tous les jours.»

Si le 6e tour de la compétition n'a pas encore eu lieu, Noël Le Graët a évoqué la date du 30 janvier comme possible date butoir. Ce qui laisserait près de deux mois pour reprendre une compétition figée comme les championnats amateurs. Quoi qu'il en soit, Noël Le Graët n'en démord pas, selon lui la compétition se tiendra : «après, si je le dis trop fort, on va me demander d'attendre jusque-là. Je crois vraiment qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter. Nous réussirons à nous débrouiller et à trouver une formule. Mais n'hésitez pas à me rappeler plus tard, car cela change tous les jours en ce moment. Mais je le répète, pour moi c'est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr.»