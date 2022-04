Ligue des Champions : l'Europe s'enflamme pour le maestro Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema a récidivé. Il y a un mois, le 9 mars, l'attaquant français a éliminé presque à lui tout seul le Paris Saint-Germain grâce à un triplé génial en huitième de finale retour de l'UEFA Champions League. Hier soir, le joueur formé à l'OL s'est offert le scalp de Chelsea avec un nouveau hat-trick. Elu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a accordé la note de 9, le footballeur né en 87 a été félicité par ses coéquipiers et son entraîneur Carlo Ancelotti, forcément dithyrambique en conférence de presse après le succès 3 à 1 face aux Blues.

«Karim s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe, et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous». L'Italien n'est pas le seul à avoir apprécié la nouvelle masterclass du Français. Aux quatre coins de l'Europe, les éloges ont été nombreux. Ancien de la Casa Blanca, Iker Casillas a été épaté. «K9 est Spiderman. K9 est Wolverine. K9 est ce portier de l'immeuble. K9 est votre meilleur ami. K9 est votre grand-mère. K9 est le président des États-Unis. K9 est ce moniteur avec qui vous vous lancez en parachute. K9 est ton ange gardien. K9 est Dieu !»

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema 🎩⚽️⚽️⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

Benzema a conquis tout le monde

Consultant pour Sky Italia, Fabio Capello a été épaté par KB9. «C'est un attaquant total qui rappelle Di Stéfano, qui ne dit peut-être rien aux jeunes, mais pour qui sait, son football en dit long. Il participe à la création, marque de grands buts et est un leader sur le terrain. Pour Ancelotti, il est l'homme clé». Sur BT Sport, Steve McManaman, ancien du Real Madrid, a commenté : «chaque fois qu'il saute sur le terrain, il a l'air de vouloir marquer. Ses mouvements sont très intelligents».

Sur le même plateau, Rio Ferdinand a aussi été conquis : «il a placé son équipe à la tête de la Liga. Ils volent et il est le talisman. Quand Cristiano Ronaldo était à Madrid, Benzema a eu l'humilité de jouer un rôle secondaire parce qu'il savait que c'était le meilleur de l'équipe. Maintenant, il est sorti de l'ombre. Il a 34 ans et est le meilleur neuf du monde. Il est à un autre niveau. Buts, passes décisives, il combine, il donne un autre rythme au match». Enfin, sur Prime Video, Patrice Evra a déclaré : «je suis très content pour lui. Ce n'est pas que pour les buts, il a cette équipe entre les mains. C'est une machine de guerre, il a de l'humilité. Je suis très heureux pour lui. Il a joué un grand match ce soir».

La presse est unanime

Dans la presse écrite aussi KB9 a fait l'unanimité. En France, L'Equipe, qui lui a attribué la note de 9, parle de «Big Benz» et d'un "triplé d'or'. En Angleterre, le London Evening Standard a écrit : "Benzema effraie les Blues et les soumet avec une masterclass à Stamford Bridge". En Italie, la Gazzetta dello Sport a, elle, commenté : "Benzema Signore de la Ligue des Champions". En Espagne, les médias s'enflamment pour le Français. "Benzema roi d'Europe", titre AS pendant que Marca parle de "Big Ben".

«Quelques mois avant que le Ballon d'Or ne soit connu, il faudra voir ce qu'on peut encore inventer pour ne pas lui donner la récompense. Seul Lewandowski, qui compte 12 buts dans cette Ligue des Champions, peut être une menace», ajoute Marca. Côté catalan, on est du même avis. Mundo Deportivo a écrit : «Benzema détruit Chelsea et le Real se rapproche des demis. Le Français a laissé Chelsea au bord du KO après une superbe nuit au cours de laquelle il a soutenu sa candidature au trône de Messi». Sport a aussi encensé l'attaquant du Real Madrid, qui est désormais deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison.

"L'Europe est le jardin de Benzema", avoue la publication espagnole qui ajoute : «le Real Madrid, c'est Benzema et dix autres. Vinicius, sans le Français, est un petit joueur qui court, se lance, avance, bouge, mais qui fait peu. Avec Karim à ses côtés, le Brésilien est un poignard, un danger constant, et relativement un grand footballeur. Il en va de même pour toute l'équipe. Les hommes d'Ancelotti sont une équipe inachevée, fragile et tremblante sans leur meilleur footballeur, un avant-centre pour qui cette définition est trop étroite car son influence s'étend à tous les domaines qui bénéficient de sa présence. L'Europe est votre jardin». Un jardin au sein duquel il espère encore faire vivre de grandes nuits au Real Madrid.