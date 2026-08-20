Gonçalo Ramos n’a pas hésité une seconde à quitter le PSG pour l’AC Milan

Quitter le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, n’est pas chose facile. Mais pour l’instant, ça se passe plutôt bien pour les deux anciens remplaçants de luxe de Luis Enrique, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Le Sud-Coréen a marqué contre Malaga (2-0) pour son grand retour en Liga sous le maillot de l’Atlético de Madrid, tandis que le Portugais a trouvé la faille en match amical contre Manchester United (4-2).

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De bonnes impressions qu’il faudra confirmer sur la durée, mais à Milan, le choix de miser 74 M€ sur Ramos doit enfin permettre de mettre un terme à la malédiction du numéro 9. Une malédiction à laquelle ne croit pas vraiment le principal intéressé. « La malédiction du numéro 9 ? Je ne crois pas à ces choses-là, je ne crois qu’au travail. Peut-être que je suis plus « maudit » que le numéro, on verra bien (rires) », a-t-il confié lors d’une interview accordée à la chaîne officielle du club lombard. Après 45 buts et 10 passes décisives en 131 matches disputés avec le PSG, Ramos va donc tenter de se faire un nom chez les Rossoneri, où il aspire à retrouver enfin une place de titulaire.

Un club spécial chez les Ramos

D’ailleurs, le Lusitanien n’a pas hésité bien longtemps. « Quand j’ai appris qu’il y avait une possibilité de venir ici, je n’ai pas hésité une seconde : c’était le bon choix. Pour moi, cela a été clair dès le premier instant : je voulais être ici et faire partie de ce projet. Je suis dans l’un des clubs les plus importants au monde, et pour moi, c’est encore plus spécial, car c’était l’équipe préférée de mon père. C’est donc pour cette raison que c’est spécial. Il y aura certainement de la pression. Sans une mentalité solide, on peut facilement se laisser abattre, mais je vais travailler là-dessus pour être prêt en toute circonstance. Si je suis fort mentalement, tout ira bien. J’ai confiance en moi et en ma mentalité. Au final, l’important est de se préparer et d’adopter cette attitude », a-t-il confié, avant de conclure.

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« J’ai trouvé un groupe fantastique. Je suis vraiment heureux de pouvoir travailler avec eux. Ces premières semaines se sont bien passées, j’ai hâte que le championnat commence. Je suis un attaquant qui s’appuie sur son instinct, j’essaie de prendre les bonnes décisions et de bien lire le jeu. C’est exigeant, mais parfois, c’est une question de pur instinct : être au bon endroit au bon moment. J’espère que tout le monde pourra le constater sur le terrain. Je veux remporter autant de trophées que possible et j’espère aussi marquer beaucoup de buts. » Rendez-vous le dimanche 23 août pour les grands débuts de Gonçalo Ramos en Serie A sur la pelouse du Torino.