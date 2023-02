PSG : Marquinhos appelle à l’unité après la déroute à Monaco

Le PSG est en crise, plus que jamais, à trois jours d’un 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, au Parc des Princes. Ce samedi, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés sur la pelouse de Monaco (1-3) au terme d’un match délicat sur le Rocher. Présent au micro de Prime Video quelques minutes après le coup de sifflet final, le capitaine parisien Marquinhos (28 ans) a tenu des propos forts, appelant surtout à l’unité pour mieux rebondir.

« C’est une déception, on va toujours essayer de rebondir, il y a des échéances importantes qui arrivent. Il faut rebondir vite, c’est dans ce moments-là qu’il faut se parler et améliorer les choses. Chacun doit voir ce qu’il peut faire de mieux. Collectivement, ça ira beaucoup mieux ensuite.

Mais il ne faut pas lâcher. On a la Champions League, on est premier de la Ligue 1. Il ne faut pas se relâcher maintenant. On traverse un moment difficile, mais il faut savoir rebondir. La base du football est de tout faire ensemble. Si on veut se précipiter, ça va être dur. On est des humains, on se parle dans le vestiaire, on se dit les choses. On laisse nos familles à la maison. On traverse un moment difficile. »

