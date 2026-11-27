Benfica va recruter un jeune crack malien de 16 ans
La Coupe du Monde U17 attise les convoitises des grandes écuries européennes. Après Liverpool, qui a trouvé un accord pour s’attacher les services du jeune attaquant sénégalais Sidy Barhama Ndiaye, c’est au tour du SL Benfica de passer à l’action. Selon les informations de Sky Sports, le club portugais devrait recruter Cheickna Coulibaly, jeune défenseur né en 2010 et qui dispute actuellement le Mondial U17.
À seulement 16 ans, le joueur devra toutefois patienter avant de rallier le Portugal. Son arrivée à Lisbonne est prévue pour février 2028, lorsqu’il aura atteint sa majorité. Habitué à dénicher de jeunes talents avant même leur éclosion au plus haut niveau, Benfica poursuit ainsi sa politique de recrutement en anticipant l’arrivée d’un nouveau défenseur prometteur.
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