Le Real Madrid a désigné un remplaçant inattendu pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid a retenu son souffle. Vendredi dernier, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont vu Kylian Mbappé (27 ans) quitter la pelouse du stade d’Izmit blessé, après avoir ouvert le score. Dans la foulée, Zinedine Zidane ne s’était pas montré très optimiste concernant son capitaine. Peu après, le Real Madrid a publié un communiqué de presse pour donner des nouvelles de son attaquant. « À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près.» KM10 a quitté le rassemblement tricolore pour rentrer dans la capitale espagnole et entamer les soins appropriés.

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La presse ibérique, dont la COPE, a évoqué environ deux semaines d’absence pour l’ancien joueur de Monaco et du Paris Saint-Germain. AS a même été plus optimiste en parlant de seulement dix jours d’absence. Mais les Merengues ont visiblement frôlé la catastrophe. Hier, AS a précisé à son sujet : « les examens indiquent que s’il avait continué à jouer, il aurait couru un risque élevé de subir une blessure très grave. Le genre de blessure qui peut ruiner toute une saison.» Le pire a donc été évité pour Kylian Mbappé, qui a esquivé une opération et suit actuellement un traitement conservateur classique. Mais rien ne dit encore qu’il sera apte au moment de la reprise de la saison après la coupure internationale.

Madrid prépare la vie sans Mbappé

Il y a des chances qu’il soit prêt le 10 octobre face à Villarreal, mais il n’est pas assuré qu’il soit à 100% de ses moyens. Le Real Madrid se montrera prudent et ne prendra aucun risque avec lui. Dans cette optique, José Mourinho et son staff travaillent déjà sur les options pour remplacer l’international tricolore, auteur de 8 des 20 buts de son équipe, si jamais il venait à être trop juste. Hier, AS a brièvement mentionné les noms de Carlos Espi, recruté cet été pour être la doublure de Mbappé, et de Jude Bellingham, qui évoluerait en faux numéro 9. Ce mercredi, le quotidien madrilène en remet une couche et dévoile les plans du Special One pour son attaque. Ainsi, on apprend par AS que le technicien portugais ne souhaite pas toucher à son 4-2-3-1.

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Il étudie sérieusement la piste Bellingham. L’Anglais est le deuxième buteur de l’équipe avec 3 réalisations. Il pourrait jouer à une position peu naturelle de faux n°9. Arda Güler, très bon cette saison, prendrait sa place dans l’entrejeu. L’ancien coach de Chelsea a aussi deux solutions plus évidentes. Aligner Carlos Espi ou Endrick à la pointe de l’attaque. Le premier nommé a été plutôt bon quand Mourinho a fait appel à lui. Très intéressant lors de la pré-saison, il a marqué depuis 2 buts en 5 apparitions, lui qui n’a pas encore été titularisé. Mourinho le perçoit plus comme un supersub qu’un titulaire en puissance. Endrick, lui, a commencé l’année blessé avant de faire son retour dans le groupe. Pour le moment, il n’a eu que 4 minutes de jeu le 15 septembre contre Elche. La sélection brésilienne lui permet de rejouer un peu plus. En optant pour Bellingham, qui n’est pas un spécialiste du poste, Mourinho ferait sûrement des déçus du côté de ceux qui doivent se contenter des miettes de Mbappé.