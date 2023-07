La grosse décision du PSG avec Harry Kane

La suite après cette publicité

Le PSG est à la recherche d’un buteur cet été. Voire de deux. Les Parisiens ont déjà annoncé bon nombre de joueurs ces derniers jours, et il ne semble y avoir qu’un seul secteur à renforcer désormais : la pointe de l’attaque. De nombreux noms ont fusé ces derniers jours, allant de Harry Kane à Dusan Vlahovic, en passant par Victor Osimhen ou Gonçalo Ramos.

Mais voilà que le sérieux média anglais The Telegraph explique que c’est le buteur anglais qui est le numéro 1 sur la liste. « Le PSG recrutera Harry Kane s’il est sûr que le joueur veut quitter Tottenham », explique notamment le journal, très sûr de lui. Pour rappel, le contrat de la vedette des Three Lions expire dans un an, et Daniel Levy et les Spurs doivent le vendre cet été pour récupérer quelque chose.

Harry Kane devra trancher

Le média rapporte d’ailleurs que l’intérêt parisien pour Kane n’a rien à voir avec le dossier Mbappé, et que même si le Français venait à rester, ça ne changerait rien. Pour l’instant, Harry Kane semble tenté par le Bayern, mais les Parisiens sont convaincus qu’ils peuvent faire une meilleure proposition. Nasser al-Khelaïfi aurait déjà eu des premières discussions avec la direction de Tottenham.

La balle est donc dans le camp de Harry Kane. Ce dernier devra donner le feu vert au PSG pour lancer une offensive sérieuse, ou non. Dans le cas où l’Anglais soit chaud pour rejoindre le Parc des Princes, le PSG fera de lui son renfort estival phare pour l’attaque et mettra une énorme somme sur la table…