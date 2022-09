FC Nantes - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

La 6e journée de Ligue 1 démarre aujourd'hui avec le déplacement de Marseille sur la pelouse d'Auxerre. Un peu plus tard, ça sera au tour de l'OL de recevoir Angers, puis au PSG de se rendre à Nantes. L'occasion de rappeler que les Canaris avaient infligé une claque au printemps dernier aux Parisiens (3-1) lors de ce dernier déplacement à La Beaujoire. Depuis, les deux formations se sont retrouvées lors du Trophée des Champions accouchant d'une revanche des Rouge et Bleu : succès 4-0.

Cette fois plus de mercato, c'est même le premier match depuis la fin du marché des transferts. Nantes a su conserver tous ses cadres. Lafont débutera donc dans le but, derrière une défense composée de Fabio et Appiah dans les rôles de latéraux, pendant que Castelletto et Pallois formeront la charnière centrale. Dans ce 4-3-3 dessiné par Antoine Kombouare, Girotto, Chirivella et Moutoussamy devraient être associés en soutien de Ludovic Blas, lui aussi resté au club. Le duo d'attaque serait Guessand-Mohamed.

Le même trio offensif pour le PSG

Le PSG est prévenu. Christophe Galtier avait déjà fait tourner en milieu de semaine à Toulouse et face à l'enchaînement des matchs (réception de la Juventus dès mardi), il appliquerait de nouveau cette méthode. Donnarumma sera titulaire. La défense à trois pressentie pour débuter est la suivante : Danilo-Marquinhos-Kimpembe. Le joueur formé à Paris regagnerait le onze de départ pendant que Ramos s'assiérait cette fois sur le banc. Marquinhos et Danilo conserveraient quant à eux leur place.

Verratti aussi soufflerait un peu. Il laisserait le duo Vitinha-Renato Sanches prendre place dans l'entrejeu. La nouvelle recrue Carlos Soler sera sur la feuille de match, à l'inverse de Fabian Ruiz, suspendu. Côté droit, Hakimi commencera et cette fois, c'est Bernat qui est préféré à Nuno Mendes à gauche afin d'engranger du temps de jeu. Enfin devant, il ne devrait pas y avoir de changement. Galtier privilégie la continuité avec les titularisations des trois stars : Messi, Neymar et Mbappé.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG pour tenter de remporter 860 € (cote à 8,60). (cotes soumises à variation)