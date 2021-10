FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Journée riche en émotions et sensations pour les amateurs de ballon rond. Alors que Manchester United et Liverpool vont croiser le fer à Old Trafford pour le compte de la 9e journée de Premier League (17h30), l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont eux nous offrir le premier Classique de la saison dans l'Hexagone (20h45, 11e journée de Ligue 1). Mais ce n'est pas tout. En Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid vont aussi en découdre dans l'après-midi (16h15, 10e journée de Liga) au Camp Nou ! Un choc toujours très attendu à travers le monde, surtout cette année.

Avec une situation financière compliquée et un Ronald Koeman menacé avant la trêve internationale d'octobre, le Barça va avoir une occasion en or d'envoyer un message en cas de victoire contre l'ennemi madrilène. Septièmes à deux points de leurs adversaires du jour, les Blaugranas ont aussi l'occasion de les doubler et d'enchaîner une troisième victoire de rang toutes compétitions confondues en une semaine. Victorieux 5-0 cette semaine en Ligue des Champions, les Merengues restent eux sur deux matches sans succès en Liga malgré leur troisième place. Une réaction en championnat est donc attendue côté madrilène.

Ronald Koeman va mettre Dest en ailier

Pour connaître encore la victoire cette semaine, Ronald Koeman devrait partir sur un 4-3-3 avec Ter Stegen forcément dans les cages. Conservant la défense, Mingueza sera préféré à Sergi Roberto sur le côté droit, avec Eric Garcia, Piqué et Jordi Alba qui seront eux alignés à ses côtés. Juste devant, Busquets débutera au poste de sentinelle avec Frenkie de Jong et la pépite Gavi un cran au-dessus. Enfin, sur le plan offensif, le technicien néerlandais va compter sur Dest, Depay et Ansu Fati, qui pourrait débuter en pointe avec l'ancien Lyonnais à gauche.

Dans les rangs madrilènes, Carlo Ancelotti pourrait opter pour le même schéma tactique avec le Belge Courtois dans le but. Pour le poste de latéral droit, Nacho et Vazquez sont dans la balance mais le premier cité va normalement débuter ce Clasico. Militao, Alaba et Ferland Mendy seront les autres défenseurs de la Casa Blanca. Modric, Casemiro et Kroos vont normalement composer l'entrejeu. Et devant, l'attaquant français Benzema sera évidemment là avec Vinicius Jr sur sa gauche et Rodrygo à droite. Place au spectacle !