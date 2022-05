Quand le Zenit Saint-Pétersbourg chambre... Manchester United

Après la lourde défaite de Manchester United face à Brighton samedi (4-0), le club mancunien a eu le droit à de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Les Red Devils ont notamment été chambrés par le Zenit Saint-Pétersbourg. Le club russe s’est moqué, photo à l’appui, de l'actuel sixième de Premier League.

« Salut les fans de Manchester United ! Voilà à quoi ressemble un trophée ! », a écrit le compte Twitter anglais du club de Saint-Pétersbourg. Le message était accompagné d’une photo de l'ailier du Zenit Andrey Mostovoy (24 ans) en train de porter le trophée de champion de Russie.

Hey @ManUtd fans, this is what a trophy looks like! 👀🏆 pic.twitter.com/XzxVMefZb3