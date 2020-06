Manchester City confiant avant de passer devant le TAS

Alors que l'UEFA a exclu Manchester City de toutes compétitions européennes au cours des deux prochaines années pour manquement aux règles du fair-play financier et a condamné le club mancunien à verser une amende de 30 M€, les Skyblues ont décidé de faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le club entraîné par Pep Guardiola sera entendu entre lundi et mercredi par le gendarme financier de l'UEFA, qui rendra ensuite sa décision courant juillet.

A quelques heures de défendre ses intérêts et de prouver son innocence dans cette histoire, Manchester City aurait en tout cas en sa possession des «preuves irréfutables» qui lui permettraient de remporter cette bataille et ainsi de voir leur interdiction de Coupes d'Europe levée, comme le rapporte le Telegraph. Une position prise publiquement par le club depuis sa condamnation et maintenue donc en interne juste avant de jouer sa survie européenne devant le TAS.