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Serie A

La Juventus va boucler deux recrues pour 50 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jérémie Boga @Maxppp

Après avoir blindé son entraîneur Luciano Spalletti jusqu’en 2028, la Juventus va boucler les transferts définitifs de deux joueurs prêtés. Le premier cité est Loïs Openda. Après avoir payé 3,3 M€ pour le prêt de l’attaquant belge, la Vieille Dame va verser 42,2 M€ au RB Leipzig (option d’achat obligatoire de 40,6 M€ + 1,7 M€ de frais accessoires). Les Bianconeri auront donc payé 45,6 M€ pour recruter un buteur qui n’a marqué qu’un but en 23 matchs de Serie A cette saison.

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L’autre élément est Jérémie Boga. Contrairement à Boga, le Français prêté par Nice réalise de belles choses dans le Piémont (4 buts, 1 passe décisive en 9 matches de Serie A). Et ce week-end, le dirigeant turinois, Giorgio Chiellini, a indiqué que « le futur de Jérémie sera vraisemblablement bianconero ». Selon La Gazzetta dello Sport, un accord contractuel (jusqu’en 2030) avec le joueur aurait été trouvé et la Juve entend boucler l’affaire contre un peu moins de 5 M€. Une bonne affaire.

Pub. le - MAJ le
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