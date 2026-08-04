Liverpool fonce sur Ibrahim Mbaye !

Ibrahim Mbaye et l’Angleterre, c’est une histoire d’amour qui est en train de naître. L’international sénégalais est depuis de longs mois courtisé par de nombreux clubs de Premier League. Il y a bien sûr Aston Villa qui lui fait les yeux doux depuis un moment, mais aussi et plus récemment, Tottenham, comme nous vous le révélions il y a un mois. Ils sont loin d’être les seuls parmi les cadors du championnat.

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Manchester City s’est lui aussi immiscé dans ce dossier et l’a jouté dans sa short-list. L’ailier parisien aux 42 matchs (4 buts, 4 passes décisives) est une valeur montante du football mondial mais il apparaît que son avenir ne s’inscrit pas au sein de son club formateur. Depuis cet hiver, il existe des différences de pointe de vue avec la direction, alors que son contrat court jusqu’en 2028. Son retour de la CAN a même été particulièrement difficile.

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Liverpool va contacter le PSG

Luis Enrique n’a pas hésité à "l’oublier" dans ces groupes. Selon l’Asturien, le joueur avait baissé de niveau d’intensité aux entraînements. Le message est sans doute passé, surtout que la Coupe du Monde approchait. Mbaye a fini la saison bien plus fort et voilà qu’il est désormais dans le viseur de Liverpool, révèle ce soir RMC Sport. Le club de la Mersey aurait même accéléré dans ce dossier en manifestant son intérêt.

L’attaquant de 18 ans serait séduit à l’idée de rejoindre les Reds, qui devraient entamer rapidement des discussions avec leurs homologues parisiens. Ces derniers devraient réclamer entre 40 et 50 M€ pour un profil jeune, à fort potentiel et recherché sur le marché. En parallèle, il y a également le dossier Barcola puisque Liverpool cherche des joueurs de couloir après le départ de Salah mais le montant réclamé par Paris bloque pour le moment le dossier.