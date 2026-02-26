OM : Robert Pirès juge l’arrivée d’Habib Beye

Robert Pirès semble croire à la nouvelle ère Beye sur le banc de l’OM (actuellement quatrième de Ligue 1). En effet, l’ancien champion du monde 98, qui a croisé le coach sénégalais à Aston Villa entre 2010 et 2011, lui a prodigué quelques conseils bienveillants pour sa nouvelle mission dans une interview accordée à La Provence. Pirès a notamment évoqué l’importance de la communication avec son vestiaire, essentielle pour se relancer. « Il doit parler aux joueurs, individualiser les discours. Il doit avoir une équipe en place dans son esprit, une certaine ossature stable. Ceux qui ne vont pas jouer seront les plus durs à gérer. Il doit donc leur parler, peut-être même un peu plus qu’aux autres. Habib connaît le haut niveau grâce à ses expériences à l’OM ou à Newcastle. Sa mission va être compliquée, mais il sait où il met les pieds ».

Au cours de l’entretien, Pirès a également souligné la nécessité pour les joueurs de rester concentrés sur leurs objectifs immédiats, et cela commence dès ce dimanche soir face aux Rhodaniens. « Les joueurs savent très bien qu’il leur reste deux objectifs : d’abord battre Lyon pour garder espoir dans la course au podium puis gagner la Coupe de France. Ils doivent se concentrer sur ces deux objectifs-là et ça repartira avec les supporters. Parce que ça se joue à peu de choses. Contre Strasbourg, l’OM a bien joué, gagne 2-0, mais la moindre défaillance sème le doute et ça fait 2-2 comme contre le Paris FC ou Toulouse ». Après le départ de Roberto De Zerbi, Beye, qui a manqué sa première face aux Bretons, va certainement garder l’oreille tendue pour appliquer ces quelques conseils en championnat.