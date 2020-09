Inter Milan : les vérités du président Steven Zhang sur le mercato et le dossier Lionel Messi

Si elle est arrivée (pour le moment) à conserver le très courtisé Lautaro Martinez, l’Inter Milan ne dispose pas pour autant d’une manne financière XXL. Hormis le transfert du latéral Achraf Hakimi, estimé à 40 M€, les Nerazzurri ont surtout réalisé des coups à bas prix tels que les arrivées d’Aleksandar Kolarov (2 M€) ou d’Alexis Sanchez (laissé libre par Manchester United).

La suite après cette publicité

Un petit pincement au cœur pour un Antonio Conte, conforté dans ses fonctions, mais ambitieux sur le marché pour espérer détrôner la Juventus. Cependant, à l’occasion d’une interview accordée au Corriere dell Sera, le président de l’Inter, Steven Zhang, ne s’est pas montré très optimiste concernant de futurs gros investissements lombards sur le mercato.

Pas de Messi au programme

« Le football traverse un moment très délicat au niveau international. Ça force à la prudence, et pas seulement durant ce mercato. Ça concernera aussi les futurs mercatos », a-t-il confié. L’occasion du coup pour lui de revenir sur une rumeur ayant enflammé la presse transalpine : l’éventuelle arrivée de Lionel Messi. Et pour Zhang, un tel coup est tout simplement irréalisable pour le club lombard.

« Non, un investissement comme celui-ci ne peut pas coller avec notre projet. Tout du moins, pas en ce moment. Innovation, programmation, croissance constante, stabilité économique sont les pierres angulaires de notre projet. En suivant cette voie, qui nécessite une planification à long terme, nous arriverons aux résultats et aux objectifs prévus et nous ramènerons l'Inter au niveau national et international qui lui correspond. »